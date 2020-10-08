В этом году на капитальный ремонт здания дошкольного учреждения в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» выделено более 10 миллионов рублей.

Подрядчиком выступило ООО «СтройСервис», которое в ремонтном бизнесе находится уже много лет и на его счету — десятки восстановленных объектов. Бригада кровельщиков отремонтировала кровлю детского сада, привела в соответствие с нормами вентиляционные шахты и воронки для отвода сточных вод.

Необходимо отметить, что на этом преображение детского сада не закончено. Продолжаются работы по замене системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.