Сурский берег может стать туристическим маршрутом

Об организации и развитии туристического маршрута на шумерлинском отрезке Сурского оборонительного рубежа шла речь в ходе выездного заседания рабочей группы. На эти цели предусмотрен республиканский грант, на получение которого рассчитывает Шумерля.

Участие в рабочей встрече приняли и руководители администрации Шумерлинского района, также реализующие проект по восстановлению участка Сурского оборонительного рубежа, представители Шумерлинского лесхоза, профильных организаций и структур.

Местный краевед Анатолий Пояндаев, который был одним из инициаторов появления в городе музея под открытым небом, поделился своими исследованиями по истории строительства этого участка в военное время, а также своими заключениями, основанными на архивных документах, по дальнейшему обустройству этого места, по проведению восстановительных работ и воссозданию событий и экстерьера тех лет.

Глава администрации города Валерий Шигашев, рассуждая о дальнейшей реализации проекта, поделился своими идеями об организации здесь туристической тропы с обустройством подъездных путей, в том числе и по реке Суре, по организации палаточного городка, видеолектория, тематических и бытовых зон, по созданию соответствующей инфраструктуры. Задача же сегодняшнего дня – решение земельных вопросов (определение границ земельных участков, линии отвода, оформление правоустанавливающих документов, договоров аренды и т.д. ).

А. Андреева.