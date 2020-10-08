Рыболовам-любителям стоит помнить о правилах

На территории Чувашской Республики действуют правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Рыболовам-любителям стоит помнить, что запрещено статьей 29, пунктом «а» — применение сетей всех типов, ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, «морд», «заколов»), пунктом «б» — осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и ботания).

Статьей 30.12.3 к запретным для добычи (вылова) видам водных биоресурсов отнесены миноги, осетр русский, белуга, белорыбица, кумжа, горчак, подуст, сельдь черноспинка, шип, быстрянка, голавль, гольяны, подкаменщик, стерлядь в бассейне реки Суры.

Статьей 30.12.4 определен минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов, т.е. их допустимый размер. Соответственно, запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину менее указанной: жерех, судак, сазан – 40 см, сом пресноводный – 90 см, лещ – 30 см, щука – 32 см, раки – 10 см. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

В статье 30.12.5 прописана суточная норма добычи (вылова) водных биологических ресурсов для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства: лещ, судак, щука, сазан – по 5 кг, сом пресноводный (1 экз.) – 5 кг. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов должна быть прекращена.

С начала года было выявлено 36 административных правонарушений, сумма наложенных штрафов составила 151 тыс. рублей, изъято 130 незаконных орудий лова.

П. Агеев,

госинспектор отдела госконтроля по Чувашии Средневолжского ТУ.