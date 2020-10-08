«Пульс жизни» учителя-ветерана

В салоне возрождения народных традиций «Улах» Юманайской сельской библиотеки в преддверии Дня учителя состоялась презентация книги ветерана педагогического труда, труженицы тыла, краеведа, общественного деятеля Ольги Архиповой «Кун-çул таппи» («Пульс жизни»).

Издание выпущено к 100-летию образования Чувашской автономной области. Соавторами книги стали Вера Архипова и Максимилиан

Севастьянов.

Автор книги, в сентябре отметившая свой 91-й день рождения, — очевидец событий подвига народа-победителя в годы Великой Отечественной войны, восстановления народного хозяйства в послевоенные годы, масштабных преображений республики в период расцвета социализма, в период преобразований на рубеже XX–XXI вв.

Целью книги, по признанию автора, стало изучение истории своего рода, исследование роли и участия династии в истории и развитии страны, доведение до потомков наследия предков. На примере одной династии в книге можно проследить историю целой страны. Материалы рассказывают об истории чувашского народа и чувашского края, начиная с глубокой древности, вхождения Чувашии в состав Российской империи до современности. Книга пронизана гордостью и глубоким уважением к чувашскому народу, к своей малой родине. В издании собраны краеведческие очерки, воспоминания долгожителей, отрывки из дневников, документальные свидетельства, схемы, карты, фотографии из семейных архивов, архивные документы. Книга адресована краеведам и широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края.

«У меня есть цель – донести до потомков неискаженную историю», — эти слова автора можно поставить эпиграфом к презентуемой работе. В ближайших творческих планах Ольги Александровны – публикация поэтического сборника и сборника песен «Юрă – чун уççи».

В мероприятии приняли участие преподаватели и ветераны педагогического труда, выпускники Юманайской школы разных поколений, работники сельского Дома культуры, жители села.

Директор Юманайской средней школы Галина Федорова поблагодарила автора книги за благородный, созидательный и творческий труд, отметив, что книга ветерана явится важным вкладом в патриотическое и духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения.

Особыми гостями вечера стали коллеги – ветераны-педагоги, всю жизнь проработавшие в школе с автором книги. Председатель женского совета Юманайского сельского поселения Эльвира Ванюжина выразила О.А. Архиповой искреннюю признательность и благодарность за активную гражданскую позицию.

С творческой удачей поздравили автора и выпускники 1979 и 1980 годов. Все они отзывались о ней, как об учительнице с добрым сердцем, отзывчивой душой и педагогическим талантом.

В ходе презентации в исполнении вокального ансамбля «Мерчен» Юманайского сельского Дома культуры (руководитель — Зоя Николаева) прозвучали песни на слова Ольги Архиповой и земляка, композитора Юрия Кудакова. Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации «Архипова О.А. — подвижник народного творчества». Составной частью мероприятия стала выставка-премьера «Чун-чĕрипе педагог» («Призвание – педагог»).

Завершилась встреча торжественной передачей части тиража нового издания в фонды школьной и сельской библиотек. В конце встречи все присутствовавшие получили книги с дарственной надписью автора.

В. Оферкина,

зав. Юманайской сельской библиотекой.