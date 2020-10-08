При заказе выписки из ЕГРН смотри в оба

В последнее время форумы в интернете пестрят жалобами обманутых пользователей, которые через сторонние сайты платно заказали выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а в итоге получили «филькину грамоту» либо вовсе не получили ответ.

Первое, что необходимо запомнить, чтобы не попасть на удочку виртуальных мошенников, — бумажную выписку из ЕГРН можно получить только в офисе МФЦ. Спустя 3 дня на руки вам выдадут заветный документ с подписью и печатью. В зависимости от вида запрашиваемой информации стоимость справки для физлица будет колебаться от 460 до 2080 рублей. Если же вы решили обратиться за бумажной выпиской в другое место – знайте, вы попали в лапы аферистов.

Если же вы решили для получения сведений из ЕГРН воспользоваться электронными сервисами, то надо вдвойне соблюдать осторожность. Необходимо знать, что официально информацию из реестра недвижимости можно получить, только воспользовавшись онлайн-сервисами Росреестра (www.rosreestr.gov.ru) и Федеральной кадастровой палаты (www.kadastr.ru). Все другие сайты действуют незаконно и не отвечают за подлинность предоставленных сведений.

Современные мошенники идут на любые ухищрения. Например, размещают у себя символику Росреестра, действуют под схожим доменным именем, отличаясь от официального адреса на одну букву. Кто-то использует удвоенные буквы либо приписку online. Также псевдоресурсы зачастую размещают на своих сайтах прайс-листы, рекламу, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты. Чтобы заманить клиентов, порой предлагают заниженную стоимость услуги. Некоторые хитрецы позиционируют себя агентами госоргана. На сайтах-двойниках пользователи не могут зарегистрироваться при помощи своей учетной записи на едином портале госуслуг, предлагающем удобный электронный сервис «Личный кабинет».

К сожалению, в настоящий момент интернет кишит любителями легкой наживы. Чтобы не попасть в их сети, надо быть начеку. Чтобы обезопасить граждан от мошенников, Росреестр осуществляет активную деятельность по блокировке лжесайтов. С начала года на основании судебных постановлений Роскомнадзор перекрыл кислород 34 интернет-площадкам, выдававшим от имени Росреестра выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Призываем людей быть осторожными и предельно внимательными, заказывая сведения из ЕГРН с помощью электронных сервисов. Иногда из-за нечестности «предпринимателей» можно лишиться не только денег, но и недвижимости.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.