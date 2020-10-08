Праздник добрых наставников и советчиков

В сквере Победы на прошлой неделе состоялся концерт, посвященный Дню пожилых людей. Открыл его глава города Шумерли Сергей Яргунин, который поблагодарил старшее поколение за годы самоотверженного труда и пожелал любви, заботы родных и крепкого здоровья. Без мудрости, опыта невозможно реализовать инициативы молодости, отметил он, а потому сегодня люди старшего поколения продолжают выполнять высокую общественную миссию — остаются добрыми наставниками и советчиками для молодежи.

Эстафету поздравлений подхватили депутаты городского Собрания Мария Дроздова, Алексей Жданович и Владимир Кровяков, которые подчеркнули, что этот праздник — еще один повод отметить огромную жизненную силу и активность нынешних пенсионеров. «Пожилой — это тот, кто пожил, а значит, многое знает и может передать свои знания», — заметила Мария Дроздова.

Подарком для гостей стали выступления творческих коллективов Центра детского творчества, Дворца культуры «Восход», а также танцевального дуэта коллектива «Птица Феникс».

Источник: сайт администрации г. Шумерли.