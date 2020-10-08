Осенние каникулы: какими они будут?

Школьники не уйдут на досрочные каникулы из-за коронавируса, сообщила 5 октября журналистам заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии – и.о. министра образования и молодежной политики Алла Салаева после еженедельного совещания в Доме Правительства. Однако возможно продление плановых каникул примерно на неделю.

«Сегодня нет никаких предпосылок, чтобы мы объявляли внеплановые каникулы. Со своей стороны, мы попросили Управление Роспотребнадзора проанализировать возможность увеличения осенних каникул. Это связано не с резким ростом ковида среди детей, а с тем, что осень – всегда сложное время с точки зрения гриппа и ОРВИ. Дополнительная неделя дома – не на дистанционном обучении, а для безопасности, чтобы дома провести достаточно сложный эпидемиологический период», – отметила вице-премьер.

В настоящий момент Минобразованиия еще не разослало в муниципалитеты никаких рекомендаций по длительности каникул. Пока по плану в Шумерле школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября.

Наталья Игнатьева.