В диалоге с землей

Желание работать на земле к каждому человеку приходит по-разному: может появиться спонтанно, а может, напротив, жить в мыслях не один год, ожидая своего часа…

Что такое сельский труд, уроженец деревни Егоркино Лев Ануфриев знает с детства: родители были настоящими колхозниками — отец трудился механиком и слесарем, мама — на ферме. Да и дома скотины всегда был полный двор, несколько гектаров земли, угодья…. Только работай!

После окончания школы вопроса, куда поступать учиться, передо Львом не стояло: он твердо знал, что хочет связать свою жизнь с деревней, с землей и, как бы это пафосно ни звучало, приносить пользу людям. Но к своей мечте ему пришлось идти более десяти лет, через тернии, небольшими шагами, но целенаправленно и вдохновенно.

После окончания сельхозакадемии и службы в армии будущий фермер планировал вернуться в родной совхоз и работать по специальности, но судьба распорядилась по-своему.

Вторая половина 90-х — не лучшее время для коллективных хозяйств: колхозы и совхозы разрушались, разорялись, приходили в упадок, так что молодого зооинженера в деревне не ждали… К этому времени у Льва уже была семья, родился ребенок. Нужно было выживать. Работы он никогда не боялся, всегда был рукастым и, что немаловажно, быстрообучающимся. Чувствуя в себе потенциал к строительным работам, он выучился на сварщика-каменщика и… поехал по стройкам нашей необъятной родины.

Сегодня, вспоминая свою тогдашнюю кочевую жизнь, Лев признает, что жить на чужбине, вдали от семьи было ох как нелегко! У четы Ануфриевых тогда даже была мысль переехать на постоянное место жительства в Москву: в столице строители всегда нарасхват, да и жена-педагог не осталась бы без работы. Но вовремя передумали. Ну, как можно уехать из родных краев? Бросить родителей, друзей, привычный уклад? Нет, не решились. Напротив, начали строить свой дом, окончательно закрепившись в мысли жить в родных краях.

Несколько лет еще у Льва не было выбора – он также выезжал на стройки, одновременно строил собственный дом и… не оставлял мысли о работе на земле. Неизвестно, сколько времени эти мечты так и оставались бы мечтами, если бы не искреннее желание нашего героя во что бы то ни стало воплотить их в жизнь.

В 2012 году он официально оформил ЛПХ: начал держать бычков, коров, поросят. Во дворе дома, говорит, тогда практически была мини-ферма. К 2016 году Лев укрепился в желании перейти на растениеводство (благо, земель в районе немало) и при поддержке жены Веры с головой окунулся в эту стихию.

«Я люблю землю, могу на ней работать, — говорит фермер. — Меня не пугают никакие трудности…»

А трудностей поначалу у ныне вполне успешного главы крестьянско-фермерского хозяйства было немало. Признается, что в первую очередь нелегко было материально. Всё-таки сельхозтехника – удовольствие недешевое, плюс приобретение семян, удобрений, поиск рабочих рук. Отдельная история — обработка земель. Не секрет, что некоторые земли района не обрабатывались много лет и непригодны для использования. Перед вводом в сельхозоборот Львом была проделана поистине гигантская трудоемкая работа. Чтобы подготовить земли к плодотворной эксплуатации, пахать пришлось не на шутку! Заросли, бурьян, чаща, переходящая в лес… Корчевал пни – глыбы с мощной корневой системой. «Борона в землю не входила, — рассказывает фермер. — А пырей ползучий?! Сорняк, охватывающий всё и вся! Даже химпрополка не сразу помогала. Страшно вспомнить! Всё это было очень тяжело, как морально, так и физически».

В первый год было зачищено 7 га земель, в следующем — уже 37. Сегодня в КФХ Ануфриев Л.В. — 156 га площадей. Это арендованные муниципальные земли и долевые — по договорам с частными лицами.

Со временем Лев собрал парк необходимой сельхозтехники, сегодня в хозяйстве тракторы, ГАЗ-3307, комбайн «Енисей- 1200», сеялка, культиватор, другие необходимые машины.

Основные посевы — пшеница яровая, пшеница озимая и ячмень. «В этом году урожайность на уровне прошлого года, — поделился фермер. — Особенно удалась пшеница яровая – во всем мире, пожалуй, самая востребованная культура — 28 ц/га».

Это и неудивительно — была заложена хорошая основа: элитные сорта семян, грамотно подготовленная почва, качественные удобрения. Особо трепетно фермер относится к семенам: качество первоначального продукта, говорит, первостепенно.

В сезон в хозяйстве создаются рабочие места — по договору трудятся в основном свои же односельчане. «Труд людей я уважаю и ценю», — говорит фермер. И люди идут ему навстречу, поддерживают.

Проблем со сбытом высококачественного урожая, уверяет глава КФХ, нет. Основной закупщик — «Чувашхлебопродукт». Активно сотрудничает фермер также с предприятиями соседних, и не только, регионов. В этом деле, разумеется, помогают возможности Интернета, где фермер мониторит ценовую закупочную политику, анализирует, общается с потенциальными покупателями. А за качество своей продукции он отвечает!

Зерноток и зернохранилище фермер пока арендует, но это, уверяет, временно: в его планах – построить собственные, современные.

Вообще, планов у Льва громадье! В будущем он планирует расширять сельхозугодья и осваивать новые культуры — в приоритете рожь. Хоть на конечный итог и уходит два сезона, поделился он, но и урожайность ржи высокая. Все свои планы Лев озвучивать не стал – вдруг не срастется? А слов на ветер он бросать не привык.

Сыновья Ануфриевых — 23-летний Ростислав и 15-летний Кирилл – первые помощники отца. Старший и на тракторе, и на грузовике мастак, да и младший не отстает, тянется за отцом и братом, понимает, что и его руки в общем деле важны.

Лев признается, что не взялся бы за это дело без поддержки супруги. Вера – учитель русского языка и литературы Егоркинской школы. Рука об руку они идут по жизни более четверти века. Их взаимопонимание чувствуется даже со стороны, настолько они гармонично дополняют друг друга. Ануфриевы активно участвуют в районных мероприятиях и акциях, всегда находятся в гуще событий. Их дом открыт для родных людей и любимых друзей.

«Если будешь работать, всё у тебя будет, говорила мне мама, — поделился сокровенным Лев. — Этому постулату я стараюсь следовать всю жизнь».

За четыре года крестьянско-фермерское хозяйство Л. Ануфриева стало одним из успешных в районе. Есть ли в этом секрет? Да нет — его глава просто твердо знает, что достичь успехов в сельском хозяйстве вполне реально. Главное — четко поставленная цель, желание работать и поддержка близких людей. Тогда и диалог с землей будет успешным.

Ольга Дмитриева.