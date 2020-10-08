Волонтеры продолжают аллею Победы

В минувшие выходные волонтеры Победы, активисты Российского движения школьников, члены Совета обучающихся гимназии № 8 продолжили создание аллеи выпускников и аллеи памяти детей — героев Великой Отечественной войны на территории бывшего военкомата и в городском парке. В рамках Всероссийской акции «Лес Победы» ребята высадили саженцы ели, кедра, пихты.

Волонтеры и педагоги благодарят за предоставленные саженцы некоммерческую организацию «Родной лес», Шумерлинское лесничество в лице директора Ю.А. Котейкина и Российское движение школьников в Чувашии.

Гимназия № 8.