Программа инициативного бюджетирования в Чувашии будет продолжена

Об этом заявил Олег Николаев во время рабочего визита 7 октября в Шумерлю. Там руководитель региона осмотрел результаты реконструкции детского сада № 11 «Колокольчик». Ремонт на территории дошкольного учреждения прошел в рамках проекта развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах.

В детском саду обустроили современную уличную спортивную площадку и отремонтировали асфальтовое покрытие дорожек. На реализацию проекта из республиканского бюджета направлено порядка 1, 5 млн рублей.

Олег Николаев уверен, что программа инициативного бюджетирования имеет будущее.

«Если жители говорят, что им это нужно, будем поддерживать. В этом году профинансированы все проекты, которые были представлены. Под это выделены дополнительные средства. Так же будем действовать и впредь», — добавил Глава республики.

Помимо реконструкции детсада № 11 «Колокольчик» в 2020 году в Шумерле реализуется еще 3 проекта по ремонту образовательных учреждений с софинансированием из республиканского бюджета.

Всего в 2020 году в Чувашии реализовано 849 проектов инициативного бюджетирования.

Источник: чувашинформ.рф.