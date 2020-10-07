Нацпроект «Здравоохранение» в действии: в Красночетайском районе работает передвижной флюорограф

В течение прошлой недели сотрудники Республиканского противотуберкулезного диспансера обследовали на передвижном флюорографе жителей из 23 отделенных деревень и сел Красночетайского района. По информации Минздрава Чувашии, до конца этой недели в муниципалитете планируется посетить еще семь населенных пунктов

Так национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого для сельчан организуют выездные медицинские обследования, помогает жителям отделенных районов получить качественное медицинское обслуживание не далеко от дома.

Приезд передвижного флюорографического комплекса особенно важен для людей преклонного возраста. Цифровая флюорограмма позволяет выявить онкозаболевания лёгких на ранних стадиях, туберкулез и другие патологии.

Источник: чувашинформ.рф.