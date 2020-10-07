Министр труда России отметил достижения Чувашии в поддержке малоимущих в рамках соцконтракта

С начала 2020 года в Чувашской Республике заключено свыше 4000 социальных контрактов. Успешный пример региона в реализации проекта оказания государственной социальной помощи малоимущим отметил министр труда России Антон Котяков в своем докладе Президенту страны на совещании с членами Правительства Российской Федерации.

«Наиболее активно эта работа ведётся в Нижегородской области, в республиках Мордовия, Чувашия, Удмуртия, а также в Новгородской области. Мы действительно видим на сегодняшний день реальный результат этой работы», — сказал Антон Котяков.

Сумма выплаченных денежных средств по заключенным социальным контрактам, как сообщает Минтруд Чувашии, составляет более 150 млн рублей. Свыше 17000 жителей республики воспользовались данной мерой поддержкой.

Напомним, что с 2020 года вместе с 21 регионом Чувашия участвует в пилотном проекте по реализации этой меры поддержки. Начиная с 2021 года социальный контракт будет применяться во всех субъектах Российской Федерации.

Источник: чувашинформ.рф.