Межведомственная комиссия одобрила проект благоустройства исторической части города Алатыря

Межведомственная комиссия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством Главы Чувашии Олега Николаева одобрила проектно-сметную документацию Алатыря по благоустройству исторической части города.

Проекты, ставшие победителями третьего Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, рассмотрели в среду в Доме Правительства.

Проект «Алатырь – город музей», на реализацию которого федеральный центр выделил 44,5 млн рублей, получил одобрение комиссии. В настоящее время городская администрация проводит открытый аукцион на определение исполнителя работ по благоустройству.

На заседании также обсудили проект благоустройства летнего парка у Дворца Культуры в Канаше. Размер софинансирования этого проекта из федерального бюджета составляет 70 млн рублей. На данный момент проектно-сметная документация дорабатывается.

Напомним, в этом году в число победителей федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды также вошёл город Мариинский Посад. В ближайшее время там должны пройти общественные обсуждения.

«Требую, чтобы там были задействованы наши молодые архитекторы. Чтобы они были активными участниками, чтобы для них это было началом большого пути по реализации этих проектов. И чтобы дальше этот процесс имел поступательный, развивающийся характер», – заметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.