Глава Чувашии принял участие в открытии клубного пространства для пожилых и инвалидов «Мой социальный центр» в Шумерле

Здоровое долголетие и комфортная среда в Чувашии в приоритете

В среду, 7 октября, Глава Чувашии Олег Николаев с рабочим визитом посетил Шумерлю. Он принял участие в торжественном открытии нового социального проекта на базе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения и ознакомился с ходом реализации в Шумерле проекта по благоустройству общественного пространства.

Мы уже не раз рассказывали читателям о работе, которая ведется в отделениях ШКЦСОН с гражданами старшей возрастной категории. Многие из наработок сотрудников центра уникальны и очень востребованы. Теперь же вся деятельность, направленная на развитие системы активного долголетия шумерлинцев, будет осуществляться по единой для Чувашии модели. Эта модель с единым брендом и методическими подходами к реализации мероприятий на базе отделений дневного пребывания получила название «Мой социальный центр».

Подобных модельных центров, по словам прибывшей на церемонию главы Минтруда Чувашии Алёны Елизаровой, в республике будет создано шесть — в Шумерле, Алатыре, Канаше, Козловке, Новочебоксарске и в Чебоксарах, что позволит вовлечь порядка 3 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов к занятиям физкультурой, творчеством, к обучению компьютерной и финансовой грамотности. В Шумерле, по информации директора ШКЦСОН Елены Волковой, проживают 9 тыс. граждан пожилого возраста. И их потребности именно в организации досуга, в активации творческого потенциала и в здоровом образе жизни всё растут.

Создание модельных центров под единым брендом «Мой социальный центр» осуществляется в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография». Одна из амбициозных его задач – довести показатель средней продолжительности жизни с нынешних 72,7 до 78 лет в ближайшее десятилетие. При этом долголетие должно быть здоровым и социально активным.

В завершение визита в ШКЦСОН Глава Чувашии отметил, что потребности в развитии и укреплении базы учреждений социальной сферы также нашло отражение в Комплексной программе социально-экономического развития региона, и эти потребности будут удовлетворяться.

Вторым пунктом повестки дня стало посещение одного из старейших детсадов Шумерли — «Колокольчика». В сопровождении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александра Героева, главы города Сергея Яргунина и главы горадминистрации Валерия Шигашева Олег Николаев осмотрел благоустроенную территорию.

Это учреждение дошкольного образования, можно сказать, переживает второе рождение, благодаря государственным программам и негосударственной финансовой помощи. Так, 5 лет назад с ремонтом крыши здания помог ШЗСА, в 2016 году частично была заасфальтирована территория, а в сентябре этого года реализованы два проекта по программе инициативного бюджетирования: по текущему ремонту асфальтового покрытия и по сооружению современной спортивной площадки. На данные проекты из бюджета республики было выделено 1,5 млн рублей, еще 1,4 млн рублей – из городского бюджета, около 90 тыс. рублей внесли родители воспитанников, сотрудники детсада и благотворители.

Еще одна остановка была сделана у ДК «Восход», где ведутся работы на площади им. А.Т. Речнова. Проект стоимостью 16,4 млн рублей рассчитан на 2 года и реализуется по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» самарской компанией «БЕРСО». В итоге к 1 сентября 2021 года на обозначенной территории должны появиться детская игровая площадка, зоны отдыха, «зеленая» зона и т.д. К настоящему времени здесь сняты старый асфальт и слой растительности, проведены коммуникации для будущего фонтана, укрепляются и вновь возводятся кирпичные конструкции. По словам исполнителя, работы не останавливаются и в выходные дни, чтобы успеть основную их часть выполнить до дождей и морозов.

Н. Игнатьева.