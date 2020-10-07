Женсовет приглашает принять участие в фотоконкурсе ко Дню Матери #МояСемьявЧувашии

По 15 октября нужно разместить фотографиии в фотоальбоме конкурса «Моя семьявЧувашии» в официальной группе «ВКонтакте» Союза женщин Чувашии (https://vk.com/public163588847) и прикрепить описание фотографии (начиная словами: «За все тебя благодарю…»). Важно указать: Ф.И.О., город (район), хештеги акции: #МояСемьявЧувашии

#МамаВмодеРоссия#МамаВмодеРоссияСемья

Финалисты фотоконкурса определятся по наибольшему количеству голосов (лайков) и решением оргкомитета Союза женщин Чувашии. Лучшие фотографии примут участие в итоговой фотовыставке в Чебоксарах 27 ноября.