07 Окт

Женсовет приглашает принять участие в фотоконкурсе ко Дню Матери #МояСемьявЧувашии

По 15 октября нужно разместить фотографиии в фотоальбоме конкурса «Моя семьявЧувашии» в официальной группе «ВКонтакте» Союза женщин Чувашии (https://vk.com/public163588847) и прикрепить описание фотографии (начиная словами: «За все тебя благодарю…»). Важно указать: Ф.И.О., город (район), хештеги акции: #МояСемьявЧувашии 

#МамаВмодеРоссия#МамаВмодеРоссияСемья

Финалисты фотоконкурса определятся по наибольшему количеству голосов (лайков) и решением оргкомитета Союза женщин Чувашии. Лучшие фотографии примут участие в итоговой фотовыставке в Чебоксарах 27 ноября.

Автор записи: anna

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