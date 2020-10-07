В Шумерле открылся «Мой социальный центр»

Современное клубное пространство для пожилых и инвалидов «Мой социальный центр» открылось 7 октября при Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения. Его уникальность — в инновационном подходе к продлению активного долголетия.

На церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что это первый в республике социальный центр современного стандарта.

«Здесь сам процесс обеспечения социальными услугами граждан организовывается в новом формате. За такими центрами будущее», — сказал он.

Центр разделен на 7 уютных локаций, где посетители могут создать свой клуб по интересам. Это своего рода место живого общения, где главными организаторами и инициаторами выступают сами получатели социальных услуг.

Здесь есть гостиная для встреч с интересными людьми, проведения шахматно-шашечных турниров, литературных клубов, чтения и прослушивания аудиокниг.

В медиа-гостиной можно смотреть видеофильмы или совершать виртуальные экскурсии.

В компьютерном классе будут проходить занятия компьютерной грамотности. Есть также актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал и многое другое. Посетители центра уверены, что занятия помогут качественно организовать досуг, вооружиться новыми знаниями и навыками, которые так необходимы в современном мире.

Олег Николаев обещал, что хороший пример будут тиражировать. Подобные центры вскоре появятся и в других городах республики.

Напомним, что «Мой социальный центр» создан в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы.

Источник: чувашинформ.рф.