В этом году российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020» пройдет с 7 по 10 октября, в основном в онлайн-формате. На главном деловом событии агропромышленного комплекса страны, приуроченном к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Чувашию представит 21 предприятие.

Среди участников – республиканские производители продукции АПК, сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятия химической промышленности и другие. Причем масштаб компании не имеет значение. Так, свои презентации проведут два крестьянско-фермерских хозяйства и один сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребкооператив.

Свои достижения в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки продемонстрируют тепличный комплекс «Новочебоксарский», Вурнарский мясокомбинат, Чебомилк, Чувашхлебопродукт, АККОНД, Чебоксарский мясокомбинат, Продовольственный фонд Чувашской Республики и другие.

Экспозиция выставки будет доступна на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф. Там же ее смогут посмотреть все желающие. Дистанционный формат позволит расширить аудиторию выставки и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество гостей.

Отметим, что некоторые предприятия-участники выставки посещал Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона поддерживает развитие внутренней кооперации сельхозпроизводства. Он уверен, что это повысит уровень переработки продукции на территории Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.