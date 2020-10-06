Через Чувашию пройдет скоростная автомобильная дорога

6 октября Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание с участием Первого заместителя председателя правления по технической политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Алексея Борисова. Обсуждался вопрос реализации проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород — Казань» на территории Чувашии. Эта скоростная автомобильная дорога является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность объекта по Чувашии составит более 98 км и должна быть построена к весне 2024 года. Дорога охватит территории Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского, Янтиковского районов.

Алексей Борисов рассказал, что Государственная компания «Автодор» приступила к реализации проекта. Проведены конкурсные процедуры и уже определен основной подрядчик АО «ДСК «АВТОБАН», который будет работать на территории региона.

«Уже сформирована дирекция, которая будет заниматься данным проектом. Сейчас формируются документы по планировке территории. Мы уже на финишной прямой. К 1 ноября должны закончить эту процедуру», — добавил он.

АО «Союздорпроект» разработало проект межевания и планировки территории объекта, который согласован всеми заинтересованными органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Чувашии.

Олег Николаев обозначил, что и региональные власти, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие в масштабной стройке ближайших лет. «Мы готовы объединить усилия, чтобы вместе решать возникающие вопросы», — добавил он.

В ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с прохождением магистрали по землям лесного фонда.

Напомним, ранее Олег Николаев обсудил реализацию проекта скоростной трассы «Москва – Казань» с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики