Работа по содержанию, ремонту и строительству дорог в Чувашии будет централизована

Поручение озвучил Глава Чувашии Олег Николаев 6 октября на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике. Централизация всех этапов обеспечения дорожных сетей начнется со следующего года и станет в регионе нормой.

«Планирование, начало, реализация и завершение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог должно быть сведено и координироваться из одной точки. Все это должно быть цифровизовано и доступно для общественного контроля», — отметил Глава республики.

Общую координацию поручено осуществлять казенному учреждению Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Мы должны сделать все, чтобы обеспечить соблюдение необходимых требований безопасности на автомобильных дорогах, в процессах их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации. Будем вместе работать и организовывать процесс», — добавил Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.