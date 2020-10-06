Олег Николаев приготовил и утвердил новое блюдо для школьного меню

Мастер-класс по приготовлению блюд для Главы Чувашии провела победитель VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Дарья Жевалюкова. Испытать свои кулинарные таланты руководителю региона предложили во время посещения Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции.

В кулинарном цеху, оснащенном по последним стандартам WorldSkills, Олег Николаев вместе с молодым поваром сначала приготовил горячее блюдо из запеченной рыбы под сливочно-сырным соусом и гарниром из картофельного пюре с тыквой. После чего поупражнялся в искусстве оформления блюд и украсил на сервировочной тарелке творожную запеканку с курагой и цедрой апельсина.

Рецепт, предложенный молодым кулинаром, настолько понравился присутствующим на мастер-классе экспертам, что они предложили включить блюдо в школьное меню. Дети в школах любят запеканку, и творог очень полезен для подрастающего поколения. Олег Николаев с их мнением согласился и рекомендовал Минобразования Чувашии внедрить новое блюдо в рацион питания школьников.

При этом он отметил, что у самого в семье растут школьники, которые часто делятся с ним мнением о качестве школьного питания. «Вопросы внедрения новых блюд надо прорабатывать комплексно, учитывая пожелания самих детей, их родителей и Роспотребнадзора», – заключил руководитель региона.