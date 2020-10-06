Олег Николаев поддержал применение термопластика для разметки дорог Чувашии

В Чувашской Республике в следующем году планируют увеличить объемы разметки дорог термопластиком, ключевые преимущества которого, в отличие от традиционных красок, — долговечность и износостойкость. На это обратил внимание Глава Чувашии Олег Николаев на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике, которое состоялось 6 октября.

Руководитель региона подчеркнул, что в сфере дорожного строительства региона необходимо шире использовать новые технологии и материалы, которые имеют явные преимущества перед изжившими себя. Он поручил подготовить аналитическую справку об эффективности использования термопластика для разметки.

«Если это стоит чуть дороже обычной краски, но служит значительно дольше, то, конечно, на это будем переходить», — заключил Олег Николаев.

На данный момент разметка термопластиком выполнена на автомобильных дорогах Чебоксары-Сурское, «Волга» — Мариинский Посад и Восточный подъезд к городу Чебоксары.

Ранее мы писали, что на этом же заседании Глава Чувашии поручил централизовать работу по содержанию, ремонту и строительству дорог в Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.