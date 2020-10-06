Лучшие молодые кондитеры страны будут тренироваться в Чебоксарах

В Чебоксары приедут члены национальной сборной WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Кондитерское дело». На базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции молодые кондитеры будут готовиться к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет в 2021 году в Шанхае.

Во вторник, 6 октября, тренировочную площадку по компетенции «Кондитерское дело» на базе техникума посетил Глава Чувашии Олег Николаев, где пообщался с международным экспертом WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело» Еленой Леленковой.

«Вам есть чем гордиться, потому что я всегда говорю, что лучшая в стране площадка – в Чебоксарах», – отметила эксперт. По ее словам, в столицу Чувашии приедут лучшие молодые кондитеры из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани.

«Мы болеем, поддерживаем своих ребят, будем поддерживать и членов национальной сборной», — сказал Глава Чувашии.

Ранее мы писали, что в этом году Чувашская Республика завоевала 8 медалей в Национальном чемпионате WorldSkills Russia-2020.