Инициативных и талантливых приглашают в Молодежное Правительство Чувашии

Стать участником главных событий региона легко. Особенно если быть членом Молодежного Правительства Чувашии, куда сейчас объявлен конкурс. Новостью об этом в социальной сети поделился Центр молодежных инициатив. С подачей документов нужно успеть до 15 октября.

Как совещательный и консультативный орган при Кабинете Министров Чувашской Республики, Молодежное Правительство Чувашии открывает перед молодыми людьми перспективы профессионального и дает возможность проявить себя, воплощая в жизнь реальные социально-значимые проекты.

В конкурсе могут принять участие россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Документы принимает Центр молодежных инициатив по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Горького, д. 5, каб. 6.

Напомним, что в августе все молодежные некоммерческие организации республики объединились в ассоциацию под патронажем Главы Чувашии Олега Николаева. По мнению руководителя региона, это позволит создать единое пространство, к примеру, для роста молодых управленческих кадров.

Источник: чувашинформ.рф.