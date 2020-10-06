В школе №3 открыт музей имени ветерана педагогического труда Людмилы Ильиничны Лермонтовой

Знаменательным и запоминающимся моментом в День учителя было важное и долгожданное событие для всех педагогов и обучающихся школы — торжественное открытие в МБОУ «СОШ №3» обновленного музея школы, который теперь носит гордое имя Лермонтовой Людмилы Ильиничны.

Открытие музейной комнаты стало достойным подарком для юбилярши. К поздравлениям ветерана педагогического труда с 80-летним юбилеем присоединились гости образовательного учреждения: заместитель главы — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, депутаты городского Собрания депутатов.

Людмила Ильинична свыше 60 лет своей жизнь посвятила третьей школе: в ней училась, окончив институт, вернулась в родную школу, где преподавала русский язык и литературу. В своей педагогической деятельности прошла путь от учителя русского языка, до директора школы. С 1972 г. по 1988 г. работала заместителем директора, с 1988 г. по 1997 г. — директором школы.

Музей логически разделен на несколько зон, среди которых – история самой школы; история города, важную часть занимают материалы, посвященные краеведам Шумерли и Шумерлинскому отрезку Сурского рубежа. Основные вехи биографии Л.И. Лермонтовой легли в основу специального стенда, посвященного ветерану.

Возможность обновления музейных экспозиций МБОУ «СОШ №3» представилась благодаря победе в республиканском конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы – Гранту Главы Чувашской Республики в размере 200 тысяч рублей.

Новинкой в экспозиционной составляющей музея стало использование QR-кодов, как одного из способов продвижения музея. Применение QR-кодов стало новым опытом для музея МБОУ «СОШ №3»: ядро аудитории музея подростки, активно использующие различные современные гаджеты. А внедрение QR-кодов позволяет скачать тематические материалы выставок и затем просмотреть их самостоятельно в удобном месте.

Источник: gshum.cap.ru.