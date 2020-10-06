Блюдо от победителя чемпионата WorldSkills Russia-2020 войдет в школьное меню

6 октября в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование» состоялись мастер-классы для учащихся одной из чебоксарских школ. В этот день образовательное учреждение посетил Глава Чувашской Республики Олег Николаев, который оценил материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.

Руководитель региона побывал во флористической мастерской, а также осмотрел тренировочную площадку по компетенции «Кондитерское дело», где встретился с международным экспертом WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело» Еленой Леленковой. На днях на базе техникума начнутся тренировки Национальной сборной. В Чебоксары приедут лучшие молодые кондитеры из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани. Они будут готовиться к участию в мировом чемпионате WorldSkills, который пройдет в 2021 году в Шанхае. По словам Елены Леленковой, база техникума не просто соответствует требованиям стандарта, а является, по ее мнению, лучшей в стране.

Для Олега Николаева мастер-класс по приготовлению блюд провела победитель VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Дарья Жевалюкова. Вместе с Главой Чувашии они приготовили горячее блюдо из запеченной рыбы и творожную запеканку с добавлением кураги и цедры апельсина. В мастер-классе также приняли участие специалисты ведущих предприятий общественного питания и руководители комбинатов школьного питания. Эксперты по достоинству оценили приготовленное Дарьей блюдо и рекомендовали включить творожную запеканку в школьное меню Чувашии. Олег Николаев идею поддержал и дал соответствующее поручение Минобразования республики.

Ученица 10 класса СОШ №64 г. Чебоксары Дарья Жевалюкова стала лучшей в компетенции «Поварское дело» среди юниоров. В этом году финал соревнований проходил с 6 по 21 сентября в режиме онлайн. Дарья на камеру выполняла ряд заданий по приготовлению блюд, а международные эксперты оценивали соблюдение временного регламента, технологии приготовления и их внешний вид. Наставником девочки выступила тренер, сертифицированный эксперт WorldSkills Russia, преподаватель Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Екатерина Борцова.

После мастер-класса Олег Николаев поздравил юную участницу соревнований и ее наставника с победой и вручил им благодарственные письма. За значительный вклад в развитие движения WorldSkills в Чувашской Республике благодарственным письмом Главы Чувашской Республики также была награждена директор Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Ольга Хлебникова.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики