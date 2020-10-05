Школы Чувашии не уйдут на досрочные каникулы

5 октября об этом заявила вице-премьер республиканского правительства, и.о. министра образования Чувашии Алла Салаева. Так она прокомментировала вторую волну обсуждений ситуации с коронавирусом в части организации образовательного процесса в регионе и слухов о том, что школьники республики могут уйти на досрочные каникулы.

«Что касается условий в школе, то на сегодняшний день все стабильно. Мы совершенно спокойно занимаемся, у нас нет сегодня никаких предпосылок для того, чтобы мы переходили на дистанционное обучение или объявляли внеплановые каникулы», — заверила Алла Салаева в интервью журналистам.

В продолжение беседы она добавила, что в настоящее время Роспотребнадзор Чувашии проводит анализ необходимости увеличить осенне-зимние каникулы примерно на одну неделю. Напомним, что они должны начаться планово с 1 ноября. Вице-премьер регионального правительства объяснила, что мера носит больше профилактический характер, так как осенне-зимний период зачастую сопровождается всплеском простудных заболеваний среди школьников, который таким образом можно будет купировать в случае необходимости.

Ранее мы писали, что сегодня Глава Чувашии Олег Николаев в очередной раз напомнил, что несмотря на стабильность ситуации с ковид в республике, расслабляться нельзя.

Источник: чувашинформ.рф.