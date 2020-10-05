Ситуация с коронавирусом в Чувашии остается стабильной, но расслабляться нельзя

Глава Чувашии Олег Николаев еще раз напомнил об этом 5 октября на еженедельном совещании с органами власти республики. Он отметил, что в социальных сетях поступает достаточно много вопросов, связанных с обострением ситуации с коронавирусом в других регионах России. Очевидно, у людей возникают волнения из-за этого.

«Обращаюсь к главам администраций муниципальных образований с тем, что необходимо держать в поле постоянного внимания тех людей, которые прибывают из других регионов. И если вдруг они недомогают, то им нужно оперативно обратиться в медицинские учреждения и пройти обследования. Это позволит купировать инфекцию на стадии начала заболевания и предотвратить возможность ее распространения», — сказал Олег Николаев.

Так же он напомнил, что на оперативном штабе в пятницу была зафиксирована достаточно стабильная ситуация с ковид в регионе. Причем она складывается лучше, чем в целом по стране.

«Сегодня по прошествии двух дней мы еще раз фиксируем достаточно стабильную ситуацию. Она остается в пределах тех показателей, которые были в пятницу: по количеству новых заболевших, это в районе 25-28 человек, а также по количеству людей, которые на сегодняшний день находятся на стадии лечения. Отмечу, что эта стабильная ситуация достигается за счет нашей совместной повседневной работы по обеспечению выполнения всех мер безопасности. На это еще раз нацеливаю ваше внимание. Выполнение всех предусмотренных мер безопасности дает нам возможность профилактировать заболеваемость и не давать возможности инфекции распространяться», — резюмировал руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.