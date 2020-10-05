Олег Николаев объявил о создании Общественного совета при Главе Чувашской Республики

Новость об этом Олег Николаев сообщил 5 октября на встрече с членами Народного штаба. Как рассказал руководитель региона, общественный совет создается для обсуждения общественно значимых вопросов и подготовки предложений, направленных на развитие общественно-политической, социально-экономической жизни региона.

«У обывателя может возникнуть вопрос, зачем создавать Общественный совет при Главе Чувашской Республики, когда есть Высший экономический совет Чувашской Республики. Ответ лежит на поверхности. ВЭС призван систематизировать подходы в работе по развитию экономики, вырабатывать меры, чтобы достичь конкретных результатов. Задача же Общественного совета — мониторить ход реализации этих мероприятий, программ, выступать экспертами при их реализации и контролировать, вмешиваться, если это необходимо», — пояснил Олег Николаев.

Состав Совета будет формироваться из представителей общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, которые занимаются представлением или защитой общественных интересов.

Предполагается, что в него войдут члены Народного штаба, представители ОНФ, общественных советов муниципальных образований. Членами Общественного совета могут стать и отдельные граждане, имеющие особые заслуги в государственной или общественной деятельности в области науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения и в иных сферах.

Источник: чувашинформ.рф.