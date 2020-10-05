Общественный совет при Главе Чувашии придет на смену институту советников

Об этом Олег Николаев заявил 5 октября на встрече с членами Народного штаба, когда объявил о намерении создать Общественный совет при Главе Чувашской Республики из представителей общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Руководитель региона подчеркнул, что впредь не будет необходимости наделять кого-то привычным статусом «советник Главы» с непонятными функциями.

«После создания Общественного совета при Главе Чувашской Республики отказываюсь от института советников. Их заменят члены Общественного совета, от которых будет поступать информация с мест как по отраслевому, так и по территориальному принципу. Такой подход лежит в плоскости задач, которые обозначает Президент страны — быть в постоянном контакте с населением. Такого рода коммуникация важна, чтобы мне, как Главе республики, быть максимально в курсе дел и своевременно вырабатывать эффективные решения», — сказал он.

Целесообразность подобной замены Олег Николаев объяснил тем, что члены Народного штаба доказали свою эффективность в предвыборный период.

«Мы с вами научились работать. Насытились планами. Есть желание двигаться и реализовывать эти планы», — добавил Глава республики.

Источник: чувашинформ.рф.