Мощный ледокол будет оснащен трансформаторами чувашского производства

Шумерлинская корпорация «Проект-техника» поставляет трансформаторы морского исполнения для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика», «Сибирь и «Урал». Недавно компания заключила соответствующий договор. Новостью поделился на своей странице в ВКонтакте министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

В своем сообщении он посетовал, что жители республики зачастую не знают о деятельности чувашский компаний. Между тем, подобные проекты говорят, что предприятия региона выходят на мировой судостроительный уровень.

Источник: чувашинформ.рф.