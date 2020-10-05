Сегодня в Детской школе искусств № 1 состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. Череду поздравлений, адресованных представителям одной из самых благородных профессий, открыло руководство города. Выражая искреннюю благодарность педагогам, показывающим высокие результаты в труде, и ветеранам, являющимся их главными помощниками и советчиками, глава города Шумерли Сергей Яргунин пожелал им успехов во всех начинаниях.

От души поздравил педагогическое сообщество и глава администрации города Валерий Шигашев, отметив, что главным критерием оценки учительского труда является то, какими людьми станут наши дети через много лет.

Теплые поздравления сменились чествованием педагогов, удостоившихся звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации», вручением Почетной грамоты Министерства просвещения РФ и Благодарственных писем Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

С профессиональным праздником педагогов тепло поздравила начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Ирина Сасакина. Она с благодарностью вспомнила своих учителей и пожелала нынешним почувствовать такую же благодарность от своих учеников. Многие педагоги были награждены грамотами отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города.

Свои поздравления учителям и всем, кто трудится в системе образования, адресовали также представители профсоюзного движения, городского совета ветеранов педагогического труда и другие. Праздничную атмосферу в зале создавали выступления воспитанников и преподавателей Детской школы искусств № 1, вокальной группы сводного хора учителей, а также непосредственно детей учителей, которым порой бывает не так-то просто из-за профессии родителей, требующей огромной самоотдачи.

В завершение мероприятия начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина выразила огромную благодарность руководству и коллективу ДШИ за то эстетическое наслаждение, которое они подарили зрителям, организовав этот праздник. Уверена, что такого же мнения придерживались все, кто находился в этот день в зале.

Т. Александрова.

















