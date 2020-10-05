Жители Чувашии смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики

В 2020 году жители Чувашии смогут получить персональные цифровые сертификаты от государства на освоение цифровых компетенций. Наша республика вошла в число первых регионов-участников нового проекта.

Обладатели персональных цифровых сертификатов получат возможность обучиться за счет федерального бюджета по одному из 22 направлений цифровой экономики в рамках программ дополнительного образования. Это может быть искусственный интеллект, программирование и создание ИТ продуктов, системное администрирование, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, разработка мобильных приложений и многое другое.

Курсы рассчитаны на пользователей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки. Обучение проходит полностью в дистанционном формате, включает в себя онлайн-лекции, вебинары, тестирования. У каждого курса индивидуальная структура и содержание обучения. Продолжительность программ – от 72 часов. По завершении обучения слушатели получат официальный документ о повышении квалификации.

Участниками программы персональных цифровых сертификатов могут стать жители Чувашии: женщины (18–60 лет) и мужчины (18–65 лет) со средним профессиональным и/или высшим образованием, не получающие пенсионные выплаты. По персональному цифровому сертификату можно пройти обучение на одном курсе.

Прием заявок стартует 15 октября 2020 года на сайте цифровойсертификат.рф. Здесь нужно заполнить анкету и приложить сканы следующих документов: паспорт (главный разворот и данные о регистрации), диплом о высшем и/или среднем профессиональном образовании, ИНН и СНИЛС.

Персональные цифровые сертификаты – это программа федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», по которой жители страны могут бесплатно освоить компетенции цифровой экономики в рамках дополнительного образования. До 2024 года сертификаты получат миллион человек.

Источник: info.cap.ru.