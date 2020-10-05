День учителя 2020 года – особая дата для всех. Новые санитарные правила, требования, режим и прочее внесли свои коррективы в традиционное празднование дня учителя в МБОУ «Гимназия №8».

Раннее прохладное утро 5 октября для учителей гимназии началось с приветствия одиннадцатиклассников, активистов РДШ и членов Совета обучающихся «Алые паруса». Современная и знакомая всем песня – поздравление под гитару подарили педагогам заряд бодрости, хорошего настроения.

Праздничная обстановка внутри школы, трансляция презентаций электронных открыток, авторских стихов на TV – панели создали уют и тепло. Креативные видеопоздравления классов вместо традиционного КВН оказались ничем не хуже.

В канун Дня учителя классные коллективы вышли к ветеранам педагогического труда гимназии, чтобы выразить слова благодарности за нелегкий труд учителя и поздравить с праздником.

Обучающиеся гимназии поздравляют всех учителей с профессиональным праздником. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!