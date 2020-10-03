«Тракторные заводы»: будущее за развитием газомоторной техники

1 октября производственные площадки Концерна «Тракторные заводы» посетили представители АО «РариТЭК Холдинг», крупнейшей в России компании, специализирующейся на разработке и производстве газомоторной техники.

Целью делового визита стало знакомство с потенциалом машиностроительно-индустриальной группы и обсуждение возможности переоборудования промышленной и сельскохозяйственной техники «Тракторных заводов» для работы на газомоторном топливе.

Сегодня производство тракторов, работающих на компримированном природном газе, является одним из перспективных направлений отечественного машиностроения, которое активно поддерживается Правительством Российской Федерации. Согласно транспортной стратегии РФ доля российского автопарка, работающего на альтернативных видах топлива, к 2030 году должна вырасти до 24%.

В сопровождении руководителей Концерна представители компании АО «РариТЭК Холдинг» – генеральный директор Рафаэль Батыршин, заместитель генерального директора Азат Сагиров и директор по маркетингу Рамиль Ишмаев – посетили основные производственные площадки «Тракторных заводов», где проследили за этапами сборки сельскохозяйственных тракторов АГРОМАШ и промышленной техники ЧЕТРА.

В завершение визита генеральный директор Концерна Андрей Водопьянов отметил: «За последние несколько лет «Тракторные заводы» накопили солидные компетенции по производству газомоторной техники и имеют все необходимые производственные ресурсы для дальнейшего развития этого направления. Сотрудничество с АО «РариТЭК Холдинг», освоившим технологию конвертации бензиновых и дизельных двигателей для работы на природном и сжиженном углеводородном газе, позволит вывести производство промышленной и сельскохозяйственной техники «Тракторных заводов» на новый уровень».

Первоисточник: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики