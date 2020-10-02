75 – летие Победы в ВОВ: помощь, забота и любовь от гимназистов

Продолжается год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы. Впереди ещё много мероприятий, посвящённых народному подвигу во время Великой Отечественной войны. Добровольцы МБОУ «Гимназия №8» уделяют внимание ветеранам, труженикам тыла, одиноким, пожилым людям своего города Шумерля.

Всё больше и больше ребят гимназии вступают в волонтерские ряды школы. Обучающиеся видят рядом с собой таких хрупких, беззащитных, но сильных духом людей.

Старшее поколение заслуживает особой нашей благодарности и признательности, за их трудовые и боевые достижения, за всё то, что они сделали для страны, республики, города, для каждого из нас. Волонтёры Победы делают всё возможное, чтобы пожилые люди были окружены повседневной заботой и вниманием.

Гимназисты в день доброты и верности инициировали акцию «Счастье рядом». Ребята вышли к ветеранам, труженикам тыла, одиноким пожилым людям с оказанием посильной адресной помощи и для того, чтобы просто морально поддержать их. Открытки своими руками, осенние букеты из цветов и листьев, дары природы, стихи, песни, конфеты – всё это вызывало положительные эмоции у пожилых людей, которые так необходимы в наше время.

Забота и Любовь помогают нам воспитать не равнодушное поколение, которое готово прийти на помощь! Будьте счастливы!