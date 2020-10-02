Феномен учителя

Проходят годы, постоянно меняется наша жизнь, меняются и учителя. Но неизменными остаются их доброта и любовь к ученикам, которыми они делятся на каждом уроке, занятии или в неформальном общении. Даже если когда-нибудь мы забудем их имена, то будем помнить ту доброту, которую получили. Ведь, как говорил В.П. Астафьев, «фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель» в нашей душе».

«Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях», – писал Л.Н. Толстой и, наверное, был прав. В Галине Валентиновне Макаровой, учителе математики школы № 2, действительно, очень много доброты. Феномен Галины Валентиновны — в её скромности, интеллигентности, справедливости, простоте и любви к детям. Есть что-то необычайно светлое в душе этого удивительного человека, какая-то непоколебимая вера в истину в самом её высоком смысле.

Г.В. Макарова по окончании физико-математического факультета Чувашского государственного университета в 1978 году была направлена учителем физики в город Березники Пермской области. В феврале 1980 года приехала в Шумерлю, где была принята учителем математики в Шумерлинскую среднюю школу № 7. В мае того же года стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В сентябре 2007 года школа № 7 присоединилась к школе № 2, и Галина Валентиновна продолжила свою педагогическую деятельность в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе уже во второй школе.

Незаурядная эрудиция, внимание к опыту передовых школ и учителей, способность воспринимать и реализовать на практике новое и учитывать уже имеющееся – всё это отличает Галину Валентиновну. Талантливый педагог и руководитель, она с 2011 года курировала ФГОС начального общего образования, помогала педагогам внедрять образовательный стандарт. Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей помогали ей увлечь педагогический коллектив общим делом. Она не боялась внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому учебное заведение успешно осваивало новые педагогические технологии. При этом старалась, чтобы лучшие традиции школы обязательно сохранялись. Ее уроки — атмосфера доброжелательности, взаимного уважения, добросовестного труда.

Говорить об этом человеке можно бесконечно. За годы педагогической деятельности Г.В. Макарова выпустила не одно поколение учеников, воспитала и вырастила молодых педагогов, которые в последующие годы стали руководителями, педагогами-профессионалами.

Галина Валентиновна имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», награждена многочисленными грамотами отдела образования города Шумерли, но самой главной ее наградой являются достижения ее выпускников, добрые слова родителей учащихся и благодарность педагогов, всех тех, кто с ней работал.

Уважаемая Галина Валентиновна! Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения и с Днём учителя! Желаем здоровья, долгих лет жизни, успехов и процветания. Будьте счастливы!

Коллектив школы № 2.