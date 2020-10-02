«Урок цифры» по теме искусственного интеллекта продлится до 4 октября

Минкомсвязь России сообщает о продлении акции «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение». В рамках проекта учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти занятие дистанционно до 4 октября включительно. Соответствующее решение принято по многочисленным просьбам педагогов со всей страны.

Урок состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей. Родители и учителя смогут поддержать обучающихся с помощью разработанных рекомендаций и памяток.

Напомним, «Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и АНО «Цифровая экономика». Партнерами проекта выступают крупнейшие технологические компании страны. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 28 млн раз.

Источник: info.cap.ru.