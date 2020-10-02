Роспотребнадзор региона отметил хороший уровень обеспечения горячим питанием школьников Чувашии

Информацию об организации горячего питания в школах Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике собирает на «горячей линии» с 14 сентября. Ведомство продолжит прием отзывов и замечаний по 5 октября 2020 года. Об этом сегодня, 2 октября, на оперштабе по коронавирусу рассказала и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева. Она отметила, что по их данным в школах региона горячее питание школьников обеспечено на хорошем уровне.

«Отрадно отметить, что в период проведения горячей линии жалобы, связанные с нарушением питания в школах, не поступали», — подчеркнула она.

На «горячей линии» кроме приема пожеланий от родителей школьников специалисты Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике и Центра гигиены и эпидемиологии разъясняют звонящим вопросы, связанные с горячим питанием учащихся 1-4 классов. К примеру, можно уточнить нормы потребления необходимых для развития организма полезных веществ, а также получить профессиональные рекомендации по контролю за питанием.

Получить консультации специалистов можно по телефону Управления 58-33-10, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» по телефонам: 5656-46-66, 56-29-01. Звонки от жителей республики принимаются по будням с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

Напомним, что организовать бесплатное горячее питание всех школьников России с 1 по 4 классы поручил Президент страны Владимир Путин, который держит этот процесс на контроле. Об этом в начале сентября коллегам напомнил Глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что за нарушения будут наказывать.

Источник: чувашинформ.рф.