Расширяя границы привычной школы

29 сентября в России состоялся Марафон открытий центров «Точка роста», который провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В марафоне приняли участие 8 регионов из разных федеральных округов. На прямой связи были созданные в школах Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». В числе них в телемосте участвовала ядринская школа № 3, где побывала заместитель председателя Кабинета Министров республики – и.о. министра образования и молодежной политики Алла Салаева, а также были приглашены глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, глава города, директор школы № 3 Сергей Яргунин.

Непосредственно в нашем городе в этот день в рамках марафона официально открылась «Точка роста» в школе № 2. С этим значимым событием коллектив второй школы поздравили заместитель начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Александра Лобочкова, депутат городского Собрания Алексей Жданович, директор школы № 1 Татьяна Полякова, заместители директоров школ города и представители родительской общественности.

Центры цифрового и гуманитарного образования начали создаваться с прошлого года в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта “Образование” с целью дать возможность детям из сельской местности и малых городов научиться работать с современными технологиями. В 2019 году было создано 40 “Точек роста” в районах республики, в 2020 году открыты еще 42, уже в малых городах и райцентрах. В последующие два года планируется открыть ещё 78. В Шумерле «Точки роста» созданы в текущем году в школах №№ 1 и 2.

Что же такое «Точка роста» и что, собственно, она дает школьникам? «Существенно расширяет горизонты и кругозор детей, — с воодушевлением говорит руководитель центра, заместитель директора школы № 2 по учебной работе Юлия Жданович, — предоставляет возможность ученикам из глубинки получать современное качественное образование по предметам “Технология”, “Информатика”, “ОБЖ”, а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной деятельности. Своего рода это и профориентация, ведь, увлекшись чем-либо, дети могут пронести это влечение и во взрослую профессиональную жизнь».

Робототехника и компьютерное образование являются одним из основных направлений работы Центра «Точка роста». В школе, благодаря проекту, появились конструкторы для изучения устройства и принципов работы механической модели различной степени сложности, мощные компьютеры, видеокамеры, 3D-принтер, создающий из пластика предметы практически любой конфигурации, квадрокоптеры, очки вертуальной реальности. «Главное – не бояться давать всё это в руки детям. Конечно, предварительно обучив их работе со сложными механизмами и оборудованием», — улыбается завуч.

Все педагоги, которые работают в «Точке роста», прошли подготовку и обучение на специальных курсах. Однако в некоторых случаях сами учатся у детей, ведь для многих юных шумерлинцев разобраться в сложном устройстве или программе — как семечки щелкать. «Они и технику подключают за считанные минуты, и квадрокоптерами с ходу управляют, и компьютерную программу установят и запустят. Просто маленькие гении! — восхищается учениками Юлия Жданович. — И задача педагогов – открыть этих гениальностей, «точек роста» в каждом ученике как можно больше».

На площадках образовательного центра планируется проводить не только уроки по вышеназванным предметам и занятия по программам дополнительного образования, но и социокультурные мероприятия, внеурочную деятельность – деловые игры, тренинги. «Со временем начнем работать и со взрослым населением микрорайона, родителями учеников, учиться-то никогда не поздно, тем более когда обучение проходит интересно и необычно», — делится планами руководитель центра «Точка роста».

Как примерно это будет происходить, гости, присутствовавшие на официальном открытии, смогли посмотреть на мастер-классах по 3D-моделированию, пилотированию квадрокоптеров, компьютерному рисованию, оказанию первой медицинской помощи и по основам ведения шахматных сражений.

Наталья Игнатьева.