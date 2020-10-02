Почта работала и продолжает работать

А вот в каком направлении сегодня развивается эта востребованная до сих пор населением сфера, нашей газете рассказала начальник Шумерлинского почтамта Жанна Досаева.

– Жанна Аркадьевна, что интересного у вас происходит?

– Главное направление развития Почты России сегодня – цифровизация. Мы с вами видим, что весь мир стремительно развивается в сторону «цифры», что онлайн-сервисы успешно заменяют те процессы, которые раньше требовали личного присутствия: получение справок, оформление сделок, денежные переводы, даже консультация врача. То же самое активно внедряется на почте. Мы перевели на цифровые каналы почти все почтовые процессы. Конечно, мы никогда не сможем совсем уйти от контакта с клиентом, ведь суть почты – это физическая доставка. Но все остальные процессы максимально оцифрованы.

Онлайн, на сайте или в мобильном приложении, можно оформить и оплатить посылку, отправить электронное заказное письмо, записаться на обслуживание в отделение, вызвать курьера на дом. Для получения посылки или заказного письма в отделении больше не нужен паспорт, не нужно ничего оформлять вручную – просто один раз зарегистрируйте цифровую подпись. Кроме того, вы можете подключиться к сервису «электронное извещение» и отказаться от бумажных извещений, тогда сообщения о посылках или письмах будут приходить вам на телефон. Закажете «электронное уведомление», и придет юридически значимое сообщение о вручении вашего отправления получателю.

Сегодня Почта России пошла еще дальше – вы можете отправить посылку, зная только сотовый номер телефона получателя, без указания его почтового адреса. Все эти технологии берегут ваше время и позволяют совсем уйти от очередей, на получение или отправку почтового отправления в отделении связи у вас уйдет не больше 30 секунд.

Немного приоткрою секрет: скоро даже марки станут электронными. Так что вполне можно представить себе будущее, в котором почта полностью оцифрована и автоматизирована. Единственное, без кого мы не обойдемся, – это почтальон.

– Цифровые технологии – это здорово, но газеты у нас пока еще остаются бумажными, а Почта России – один из самых больших распространителей печатных изданий. Как в Шумерле и Шумерлинском районе обстоят дела с подпиской?

– Совершенно верно, подписка и реализация печатной прессы – это одна из основных наших услуг. И это важная социальная функция нашего предприятия. Шумерлинский почтамт обслуживает четыре муниципалитета – собственно город Шумерлю, Шумерлинский, Аликовский и Красночетайский районы. На 2-е полугодие 2020 года жителями этих муниципалитетов через почту оформлена подписка на 18148 экземпляров. Кстати, почтовый подписной тираж газеты «Вперёд» составил 1400 экземпляров, среди подписчиков — 68 предприятий города и района. Сейчас можно оформить подписку онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении, не посещая почтовое отделение и не дожидаясь почтальона.

К сожалению, подписчики печатной прессы становятся все старше, а молодежь предпочитает интернет-ресурсы. Наверное, в недалеком будущем печатные СМИ тоже ждёт трансформация. Но пока голограммы не вошли в нашу жизнь, мы принимаем подписку на привычные всем традиционные бумажные издания. Я из того поколения, которое твердо убеждено, что наша районная газета должна быть в каждом доме, в каждой семье! Районка – это газета о нас и для нас, о нашем городе и районе, о наших соседях, знакомых. Иногда смотришь: живет в доме одна старенькая бабушка, она, наверное, и видит уже плохо, а газету выписывает – такой менталитет. Я за то, чтобы мы и в своих детях, внуках воспитывали такое же отношение к газете.

Пользуясь случаем, напоминаю, что с 1 октября началась Всероссийская декада подписки. Благодаря скидкам, читатели могут существенно сэкономить. Приглашаю всех жителей города Шумерли и Шумерлинского района выписать печатные издания и в первую очередь нашу местную газету.

– К сожалению, в стране не отступает эпидемия коронавирусной инфекции. Как почта переживает все ограничительные мероприятия? С какими сложностями вы сталкиваетесь, какие проблемы испытываете?

– Никаких проблем. Почта работала и продолжает работать в обычном режиме, все услуги оказываются без ограничений, почтальоны выходят в доставку, мы обеспечиваем все защитные мероприятия согласно рекомендациям Роспотребнадзора и указу Главы республики. Почтовые технологии, о которых я рассказала, позволяют избегать очередей, скоплений людей в почтовых отделениях. Обращаюсь ко всем шумерлинцам: пожалуйста, используйте эти возможности, они созданы для вас, для вашего удобства и безопасности! Возможно, сложнее сориентироваться пожилым людям, но им тоже необязательно приходить на почту лично – позвоните, пригласите на дом почтальона. Наш почтальон на дому примет платежи, оформит подписку, при необходимости даже доставит на дом посылку, печатные издания, товары народного потребления – все, что закажете.

– Кстати, о пенсионерах. Сейчас активно идет кампания по переводу социальных выплат на карты «Мир», наша газета тоже неоднократно рассказывала об этом. Тем не менее, у пенсионеров еще остается много вопросов. Давайте разъясним людям самый главный – что делать тем, кто получает пенсии и пособия через Почту России?

– Отдельное спасибо за этот вопрос. Отвечаю: тем, кто получает пенсии и пособия через Почту России, ничего делать не надо. В Шумерле через почту получают выплаты около 3000 пенсионеров, в Шумерлинском районе – примерно 1500 человек. Обращаюсь к вам, уважаемые пенсионеры: вы можете быть совершенно спокойны, как получали выплаты, так и продолжите их получать.

Суета с картой «Мир» касается только тех, кому деньги приходят на банковскую карту. Если получателю социальной выплаты неудобно оформлять новую карту, переводить на нее пенсию или пособие, он имеет право выбрать в качестве доставщика Почту России и спокойно получать дальше наличные. Для этого нужно всего лишь написать заявление в Пенсионный фонд и отправить его по почте. Наших «почтовых» пенсионеров еще раз прошу не волноваться.

– Жанна Аркадьевна, спасибо за интервью и успехов вам!

Спасибо и сотрудникам редакции. А еще, пользуясь случаем, поздравляю всех наших бабушек и дедушек, хранителей множества добрых традиций, с Днём пожилых людей! Будьте здоровы и счастливы!

И конечно поздравляю всех ветеранов-почтовиков с Международным днём пожилых людей и желаю долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой.

Справочно

За 8 месяцев 2020 года Шумерлинским почтамтом принято письменной корреспонденции 68740 шт., вручено 102000 шт. Посылок принято 3878, вручено и доставлено 62422, в т.ч. международных посылок 42687.