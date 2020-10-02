Осенью нам вновь грозит ОРЗ, ОРВИ, COVID…

После некоторого перерыва в нашу действительность вновь вернулись тревожные сводки с коронавирусного фронта. С наступлением осенних холодов и сырости нас всё больше стали одолевать простудные заболевания, под которые иногда хорошо маскируется опасный COVID-19.

30 сентября на заседании городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города начальник местного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии Евгений Ларин озвучил следующие данные: с начала эпидемии в городе выявлено 214 заразившихся новым коронавирусом, из них 26 детей в возрасте до 18 лет; показатель заболеваемости в расчете на 1000 человек населения несколько превышает среднереспубликанский уровень — в 1,06 раза. Выявлено 75 очагов заражения, в том числе такие крупные организации, как Шумерлинский ММЦ и ШЗСА. Выдано более 520 предписаний об обязательной самоизоляции как инфицированным, так и контактным лицам. В сентябре выявлено 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 3 ребенка. По одному случаю в школе № 1, администрации города, КАФ, по два – в школе № 3 и ММЦ, 4 случая – среди неработающих пенсионеров и пр. Пять из 15 человек были госпитализированы с диагнозом внебольничная пневмония.

Осенью всегда идет рост заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, констатировал главврач Шумерлинского ММЦ Сергей Демьянов. Так, внебольничная пневмония фиксировалась на уровне 5-6 случаев в неделю, но не всегда подтверждалась коронавирусная природа заболевания. Ежедневно неотложка выезжает на дом к более чем 40 температурящим пациентам. На фоне такого роста обострился и кадровый вопрос. По словам главврача, в первичном звене еще 2 участковых терапевта уволились по собственному желанию. Поэтому перераспределение трудовых ресурсов неизбежно, что, вероятно, вызовет определенные неудобства для граждан и жалобы, предупредил Сергей Демьянов. В целом, отметил он, сейчас ситуация похожа на то, что наблюдалось вначале эпидемии, но с разницей – теперь у медиков есть отработанный алгоритм действий, больше данных об инфекции и в некоторой степени у персонала центра выработался групповой иммунитет.

Что касается контроля за выполнением санитарных и противоэпидемических мер на объектах торговли, общепита, культуры, транспорта и прочего, то рейды по ним будут активизированы. При этом предложено все нарушения рассматривать по всей строгости, а не ограничиваться предупреждением, так как уже прошло достаточно времени, чтобы выстроить свою деятельность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Помимо сотрудников отдела экономики администрации, в рейдах примут участие полицейские, работники Роспотребнадзора, общественники.

Наталья Игнатьева.