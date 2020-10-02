Не время расслабляться

Отныне ношение масок и перчаток работниками учреждений образования становится обязательным. Но не во время уроков, а вне аудиторий.

Ситуация с ростом выявленных в республике случаев заражения коронавирусом и ОРВИ, в том числе среди школьников, требует ужесточения дисциплины и четкого исполнения прописанных мер. Об этом шла речь на совещании с руководителями образовательных учреждений Шумерли 30 сентября.

Школы и детсады не должны стать посредниками в распространении вируса, призвал участников совещания глава администрации Валерий Шигашев и потребовал от директоров школ, учреждений допобразования и заведующих детсадами со всей серьезностью отнестись к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава. Если продолжать жить в расслабленном состоянии, как было недавно, то ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Особое внимание должно быть к воспитанникам, отсутствующим более 2 дней. Их можно допустить в коллектив только при наличии справки от врача. Вообще, алгоритм при выявлении ребенка с температурой более 37,1 градуса при утреннем фильтре следующий: ребенка отправить к медработникам учреждения, вызвать родителя и передать ребенка ему, далее — вызов врача на дом. Направлять ученика из школы сразу в поликлинику запрещено. Присутствие медработника на утреннем фильтре обязательно.

В учреждениях должен быть создан запас средств индивидуальной защиты для персонала и дезсредств для обработки поверхностей в помещениях и рук детей. Туалетные комнаты необходимо обеспечить достаточным количеством одноразовых салфеток при отсутствии электросушилок и жидкого мыла. В связи с этим каждому образовательному учреждению предстоит рассчитать свои потребности. В дальнейшем администрация города примет решение об источнике финансирования для закупки необходимого. Рециркуляторы и бесконтактные термометры должны быть в рабочем состоянии. Более активно будет вестись информационно-просветительская работа с детьми, родителями и работниками пищеблоков, где риски инфицирования, и не только коронавирусом, всегда высоки.

Наталья Игнатьева.