Надежда Егоровна Маласкина: «Без поддержки коллектива победы невозможны»

У большинства из нас в школьные годы был свой любимый учитель — тот, чьи уроки мы посещали с большим удовольствием, чьи слова воспринимали как неоспоримое, а иногда, благодаря влиянию этого педагога, и вовсе выбирали свой жизненный путь.

Для многих учеников Егоркинской средней школы таким учителем является Надежда Егоровна Маласкина, преподающая физику, математику, информатику, а в этом году еще и астрономию. Ведь многие из школьников настолько увлекаются ее предметами, что в 9-м классе, кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, выбирают еще два предмета, которые ведет этот опытный педагог.

Познакомить читателей с Надеждой Маласкиной мы решили не случайно. В этом году, в преддверии Дня учителя, ей было присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики».

Наверное, Вам не привыкать к наградам? — спросила я, зная об уже имеющихся достижениях педагога.

Да нет, что Вы, такую высокую награду я получаю впервые, — скромно ответила Надежда Егоровна.

Н.Е. Маласкина родилась в этой же деревне — Егоркино. Здесь она окончила восьмилетнюю школу, а обучение в 9-10-х классах продолжила в Туванской средней школе. Именно там, после знакомства с учителем физики Иваном Петровичем Мидуковым, сумевшим увлечь ее своим предметом, и определилась вся ее дальнейшая жизнь.

В 1987 году Надежда, будучи выпускницей Чувашского педагогического института, была направлена на работу в Большеалгашинскую среднюю школу, но спустя год жизненная тропка вновь привела ее в Туванскую школу, где она начала работать бок о бок со своим преподавателем, бывшим на тот момент уже завучем школы. Для молодой учительницы советы опытного педагога и просто душевного человека были неоценимы.

В Туванах Надежда Егоровна проработала 13 лет. В 2001 году она перешла в Егоркинскую среднюю школу заместителем директора по воспитательной работе. Педагог с удовольствием вспоминает эти годы, когда они с ребятами выезжали на множество конкурсов, таких, как «Ростки возрождения», где ее воспитательная работа давала свои плоды и ученики занимали призовые места.

Затем Н.Е. Маласкина стала заместителем директора по учебной части, а в течение полутора лет выполняла обязанности директора, ушедшего в декретный отпуск. В те времена ее основным предметом значилась физика, а математика и информатика присоединились к ней позже, в связи с уходом предметника на заслуженный отдых.

Жизнь не стоит на месте, в ногу со временем всегда шла и идет и Надежда Егоровна. «В 2014—2015 годах в нашей школе появились роботы, и я начала осваивать новое для себя направление — робототехнику. Дети занимаются с ними с большим удовольствием не только после уроков, но и вовремя каникул, учатся программировать и это, несомненно, большой плюс в изучении физики», — рассказывает педагог, которая частенько готовит ребят к конкурсам и на дому.

Преданность любимому делу привела к высоким результатам: ученики Егоркинской школы успели заявить о себе в таких состязаниях, как региональный этап олимпиады «Робофест-2015», республиканские выставка-конкурс «Я и мой робот-2016» и конкурс творческих работ в рамках фестиваля «Город мастеров-2016», региональные этапы «Николаевских чтений» и всероссийской робототехнической олимпиады в состязании «Сумо-2017», XVI Республиканская научно-практическая конференция учащихся «Поиск-2019». В этих и во многих других соревнованиях они становились либо победителями, либо занимали призовые места.

У выпускников Егоркинской школы традиционно высокий процент поступления на технические факультеты средне-специальных и высших учебных заведений. В этом году сразу трое из учеников Н.Е. Маласкиной окончили колледж с отличием. Сейчас они уже служат в армии. Надежде Егоровне было очень приятно, когда они пригласили ее на проводы и, делясь своими результатами в учебе, отмечали, что это во многом заслуга их любимого учителя.

Когда чего-то добиваются ученики, за спиной вырастают крылья, но Н.Е. Маласкина и сама всегда стремится вперед, участвует в различных профессиональных конкурсах и… побеждает! Например, в 2016 году она стала победителем районного конкурса «Учитель года». Тогда урок, проведенный Надеждой Егоровной в Ходарской школе, был высоко оценен не только комиссией, но и учениками. Один из школьников подошел к ней после урока и спросил: «А Вы к нам еще придете?» Как отмечает Н.Е. Маласкина, именно такие моменты и вдохновляют на дальнейшие победы. И они не заставили себя долго ждать: уже в 2017 году физик Егоркинской средней школы стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», а в 2018 и 2019 годах становилась победителем республиканского фестиваля учителей физики и математики.

Благодаря высоким достижениям — как своим, так и учеников — в том же году Надежда Егоровна прошла отбор среди учителей физики на бесплатное обучение в Дубне, в Московской области. В 2019 году, в период осенних каникул, она расширяла свой кругозор уже в Швейцарии — своими глазами увидела Большой адронный коллайдер и не только увидела, но и поработала в лабораториях Европейского центра ядерных исследований, ознакомилась с проектами, реализуемыми учеными разных стран. Что и говорить, это было исполнением мечты! Как отмечает учитель, сейчас она с удовольствием использует эти знания при преподавании ядерной физики, и на нее смотрят горящие глаза учеников.

За 33 года педагогической деятельности копилка наград Н.Е. Маласкиной получилась весомой. В числе наиболее значимых оценок ее труда — Почётные грамоты Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерства образования и науки РФ, Совета муниципальных образований Чувашии, ну и, конечно же, звание заслуженного учителя Чувашии, удостоверение к которому еще только предстоит получить. Кстати, как отмечает Надежда Егоровна, получение звания — это не только ее заслуга, но и всего дружного школьного коллектива — как педагогов, так и детей.

Приятно отметить, что Н.Е. Маласкина достигает успехов не только на профессиональном поприще. В прошлом году, например, она победила в районном этапе конкурса «Восславим женщину родную» и достойно представила муниципалитет на межрегиональном этапе.

Н.Е. Маласкина — активная участница традиционных спортивных мероприятий, таких, как «Лыжня России», «Кросс нации», соревнований между сельскими поселениями. Ее любовь к спорту, особенно к легкой атлетике, — родом из детства. Она и сегодня не устает повторять школьникам о пользе занятий спортом, ведь они, как ничто иное, способствуют лучшему усвоению знаний.

Уважение к спорту Н.Е. Маласкина привила и своим детям, особенно сыновьям-футболистам: Василий играет в составе ФК «Шумерля-ШЗСА», ставшего в прошлом году обладателем Кубка Чувашии, а Александр состоит в команде «Колос» Егоркинского сельского поселения.

Все трое детей Маласкиных — сыновья, а также дочь Елена — получили высшее образование: Елена – экономическое, а Василий и Александр пошли по стопам мамы, выбрав направления электротехники и информационных технологий. На сегодняшний день они все живут и работают в Чебоксарах.

«Наверное, мне, увлеченному профессией человеку, не всегда удавалось уделять достаточно внимания своим детям, но я рада, что ими плотно занимался муж, за что я ему очень благодарна», — с теплотой говорит о своем супруге, ныне главе сельского поселения Владимире Маласкине Надежда Егоровна. Супруги идут рука об руку почти 29 лет: вместе делят семейные заботы, вместе участвуют и в жизни родного поселения.

Татьяна Александрова.