Мобильные группы выявили новые нарушения в муниципалитетах Чувашии

Итоги выездных проверок рабочей группы в города Ядрин и Алатырь обсудили 2 октября на заседании оперштаба по коронавирусу. В результате прошедших на этой неделе рейдов в муниципалитетах Чувашии были выявлены нарушения.

По словам вице-премьера Аллы Салаевой, в ядринской школе дезинфицирующее средство во входном блоке установлено так, что его не видят дети. В столовой ни у одного повара не было масок и перчаток, также там отсутствовали дезсредства. Кроме того, ни один сотрудник не смог ответить, как поступить с ребенком, если он пришёл в школу с температурой.

Нарекания вызвало и несоблюдение требований к помещениям, выделенных под изоляторы. К примеру, в одной из школ в Алатыре под эти цели выделили актовый зал.

Алла Салаева обратила внимание глав администраций районов и на другие нарушения, выявленные в муниципалитетах Чувашии. Она призвала их выйти с рейдами на предприятия и в организации, активизировать работу мобильных групп и еще раз проверить, как исполняются рекомендации по профилактике коронавируса в школах и детских садах.

Напомним, что ранее Глава Чувашии Олег Николаев поручил вице-премьеру регионального правительства Алле Салаевой промониторить, как соблюдаются меры противоковидной безопасности. Он неоднократно обращал внимание коллег, насколько это важно, так как позволяет не допустить дальнейшего распространения инфекции и сохранить низкие темпы прироста заболевших COVID-19.

Источник: чувашинформ.рф.