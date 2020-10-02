В календаре существуют праздники, причастность к которым ощущает каждый из нас. День учителя – одни из них. Его отмечают не только учителя школ, но и преподаватели вузов и ссузов, воспитатели и педагоги детских домов, учреждений дополнительного образования, вожатые, методисты и мы, ученики. Бывшие, настоящие и будущие.

«Школа – это лестница, по которой можно идти только наверх. Конечного пункта на этом пути нет, тем и увлекательней дорога», — уверила меня в самом начале нашего общения учитель английского языка школы № 3 Людмила Анатольевна Тюрина.

Сегодня она не представляет себя в другой профессии. Как решила, будучи еще школьницей, стать учителем, так и верна этому выбору без малого сорок лет.

Будущий педагог иностранных языков родилась в многодетной семье на нижегородчине, в небольшой деревеньке Чернеево Павловского района. Потом её семья переехала в город Павлово. Красивейшие места — настоящая русская природа, раздолье, красавица Ока! Мама работала в детском саду, отец — на заводе. В раннем детстве Людмила очень любила с подружками играть в школу, причем в этих незамысловатых играх она обязательно была учительницей.

Ее способности к языкам заметила классная руководительница, преподававшая немецкий язык. Прилежная ученица всегда с интересом бежала на урок, много занималась дополнительно. Поэтому к окончанию школы проблем с выбором профессии у нее не было.

Сдав все экзамены на «отлично», Людмила Анатольевна уверенно поступила в Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков, один из сильнейших вузов страны. Целенаправленно выбрала обучение на факультете английского языка и с интересом окунулась в этот новый для себя англоязычный мир. Училась легко и с удовольствием, ежедневно убеждаясь в правильности избранного пути.

На послевузовскую отработку Людмилу Анатольевну направили в Языково, где вместо положенных трех лет она проработала лишь год. Причина тому была самая банальная – замужество. Избранником нашей героини стал шумерлинец, который и привез молодую учительницу в наш город.

В то время, в 1983 году, вакансий в школах города не было, рассказывает Людмила Анатольевна. Нашлось одно-единственное «декретное» место в первой школе, которая и стала для нашей героини начальным звеном в будущей учительской биографии. Эти два года работы Людмила Анатольевна вспоминает со словами огромной благодарности и, в первую очередь, к настоящим корифеям педагогического труда. В то время там работали Н.И Самойлова, Н.К. Чубарова, супруги И.М. и В.С. Шишовы, директором – З. С. Китаева. С особой теплотой говорит о своем главном наставнике — Ларисе Ивановне Киркиной. Первые подсказки, первые советы молодой педагог получила от нее. И сегодня, спустя годы, Людмила Анатольевна помнит все ее наставления: и как ладить с учениками, и как общаться с родителями, и как взаимодействовать с коллегами, словом, те педагогические премудрости, помогающие грамотно ориентироваться в сложных лабиринтах учительства.

Скрупулезно вникая в профессию, там же, в первой школе, Л.А. Тюрина получила и первый бесценный опыт классного руководства, так пригодившийся в будущем…

Порог третьей школы преподаватель английского впервые переступила в том же 1983 году. В то время в школе была нехватка учителей этого предмета. По просьбе администрации Л.А. Тюрина взялась по совместительству преподавать в старших классах.

По сравнению с первой школой третья была маленькая, с туалетом и столовой на улице, но уютная и теплая. «Ведь школа – это не только стены, — уверена Людмила Анатольевна. — Это, прежде всего, люди».

Сильный педагогический коллектив с устоявшимися традициями радушно принял «англичанку» в свои ряды. Доброжелательная, коммуникабельная, она органично влилась в команду и через два года перешла работать в третью школу на постоянной основе.

Как сейчас, помнит она первый разговор с директором А.А. Хроминой, по-доброму напутствовавшую ее продолжать школьные традиции: «В нашей школе работают две твоих однофамилицы. Обе — уважаемые, компетентные педагоги, так что не подведи фамилию». И она не подвела.

Профессионал — это тот, кто является отражением людей, которые рядом. Судьба была к Людмиле Анатольевне благосклонна. Много замечательных учителей работало в школе, у которых она ежедневно чему-то училась: Л.И. Лермонтова, К.П. Краснёнкова, И.Н. Доночкина, Г.В. Колегова, А.П. Бочкарёва и другие.

Многое молодой педагог переняла тогда у З.В. Шурыгиной, мэтра педагогики, заслуженного учителя России, которая предложила ей проводить интегрированные уроки литературы и английского языка с прочтением русской и английской поэзии в оригинале. Это было живо, инновационно, увлекательно! Тогда их открытые уроки, вспоминает Людмила Анатольевна, посещали коллеги не только из Шумерли, но и из других городов республики. «Я многому у Зинаиды Вадимовны научилась и преподавать дальше по-другому уже не хотела!» — с благодарностью говорит она.

От методики преподавания зависит успех в целом, а в преподавании иностранного языка – вдвойне, уверена Людмила Анатольевна. Она всегда в профессиональном поиске: посещает мастер-классы, курсы, семинары, конференции, перенимает опыт лучших учителей республики, ищет «свои» учебники, методические пособия. Кстати, и сама является автором нескольких методических разработок по изучению предмета.

В одно время школа № 3 являлась экспериментальной площадкой инновационной уровневой программы по английскому языку «Оксфордское качество». Участие Людмилы Анатольевны в этой программе очень много ей дало. Еще бы! Преподаватели – профессора и методисты из Великобритании. «Живое общение с носителями языка не сравнить ни с чем, это дорогого стоит!» — восклицает учитель.

Однажды такое живое общение с иностранцем Людмила Анатольевна невольно устроила и своим ученикам. Прямо во время урока в класс вошел … настоящий австралиец Джон. Встретить иностранца в нашем городе — большая редкость. Тогда, улыбается Людмила Анатольевна, между её знакомым и ребятами произошел полноценный диалог на английском. Случилось это не менее десяти лет назад, а бывшие ученики до сих пор при встречах вспоминают этот яркий эпизод.

Её ученики всегда успешно поступают и оканчивают ведущие университеты страны, сами становятся преподавателями и сегодня преподают английский как в школах города, так и по всей стране и даже за рубежом. Ими она гордится особенно.

Изменилось ли поколение детей за эти годы? Конечно. Они не хуже и не лучше, они другие, уверена Людмила Анатольевна, с другой логикой мышления, с другими приоритетами. «Главное для нас, педагогов, научить нынешних детей умению учиться, добывать знания. Мы должны воспитать гражданина мира, который не растеряется в его лабиринтах, сумеет найти себя, свое место в нем».

Педагог с уважением относится к каждому ученику и урок превращает в творческий процесс. Да, у всех детей разные способности, и задача учителя – ненавязчиво направить, заинтересовать в знаниях. Она никому не дает на уроке скучать, подбрасывает творческие задания, словом, дифференцированно подходит к каждому ребенку. «Важно быть для детей не только учителем, но и другом, которому они захотят доверять», — уверена педагог.

По документам Людмила Анатольевна уже несколько лет на заслуженном отдыхе, но вне школы она себя не представляет. «Хожу на уроки в свое удовольствие, — улыбается она. – Ни на что не променяю общение с молодежью. Это же как допинг. Не только я их учу, но и многому учусь у них сама».

Сколько за 38 лет было учеников, не счесть! Теперь уже бывшие выпускники приводят к любимой учительнице своих детей и даже внуков. ««Я Вам доверяю» — эти слова дорогого стоят, признается Людмила Анатольевна. – Ведь они доверяют мне самое главное – своих детей. Наша профессия — это служение детям. От нас, от нашего мастерства, мудрости зависит их жизнь, их счастье».

В профессиональной копилке Л.А. Тюриной немало наград, её внушительное портфолио впечатляет: дипломы, сертификаты, удостоверения — подтверждение безоговорочного мастерства и профессионализма.

Еще в 90-е педагогу по праву был присвоен статус отличника народного просвещения, а месяц назад – почетное звание заслуженного учителя Чувашской Республики.

Учительство – это умение отдавать всего себя, не считаться ни со временем, ни с личными интересами. Этим Людмила Анатольевна, как сама признается, «грешит» в полной мере: «Работу я так люблю, что в свое время недодала собственным детям внимания и теплоты».

Двойняшкам Александру и Марии теперь 27 лет. Сын окончил Санкт-Петербургский политехнический университет, работает конструктором в центральном конструкторском бюро машиностроения в городе на Неве. Дочь окончила экономический факультет Нижегородской сельхозакадемии, проживает в Нижнем Новгороде.

Супруг Николай Александрович по профессии токарь, в разные годы трудился на КАФ и в ШЗСА. «Он моя главная опора в жизни, понимающий и принимающий меня вместе с моей профессией», — улыбается моя собеседница.

Большая, дружная семья для Людмилы Анатольевны – это и четыре брата, и сестра со своими семьями. Все они живут на нижегородчине, но регулярно встречаются, созваниваются и знают, что есть друг у друга.

… Людмила Анатольевна мечтает побывать в Лондоне. Вдохнуть настоящий английский воздух, воочию увидеть и услышать британских лордов, проникнуться их менталитетом и аристократизмом. А по возвращении обязательно поделиться впечатлениями со своими учениками. И непременно на английском.

Ольга Дмитриева.