Кто за все в ответе в школе?

Утро. Заливается звонок, и обучающиеся торопятся занять свои места, погружаясь в неповторимую школьную атмосферу. Всё радует глаз, всё подчинено главной цели: создать для ребят идеальные условия для учебы и отдыха.

Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья расположена в живописном сосновом бору, где особенно чувствуется тесная связь человека с природой. Эта красота природы поистине наполняет душу человека восторгом, радостью, здоровьем.

Главный вдохновитель всех дел в школе-интернате, творческий наставник коллектива, его душа – директор Лариса Валерьевна Бирун. Ее уверенность в успехе заряжает оптимизмом всех нас, заставляет поверить в свои силы. Директорское поприще для Ларисы Валерьевны не просто работа, это поистине великое служение благородному делу воспитания подрастающего поколения.

Конкурентоспособность школы-интерната во многом обусловлена высокой квалификацией педагогов и воспитателей. Лариса Валерьевна уделяет особое внимание их методическому росту, кропотливо и умело координирует учебу и становление каждого члена коллектива.

Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей помогают ей увлечь педагогический коллектив общим делом — работой с детьми с ОВЗ. Сколько нужно любви, мудрости, радости! Своей интеллигентностью, высокой культурой, умением слушать и слышать другого человека наш директор сумела создать вокруг себя атмосферу взаимопонимания, творчества, поиска. В этой женщине столько красоты, обаяния, силы!

Поздравляем нашего директора и коллег с Днем учителя! Желаем неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоровья, бодрости духа! Теплоты и терпения в общении с учениками, уважения и высокой оценки коллег, признательности от родителей! Любви и понимания в ваших семьях, здоровья, счастья, мира!

А. Шангеева, Г. Степанова, Н. Михайлова,

педагоги Шумерлинской школы-интерната.