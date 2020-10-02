Где есть любовь, там жизнь течет не понапрасну

Скромная и серьезная. Улыбчивый и привыкший постоянно быть на виду. «Противоположности притягиваются? Или все же супруги похожи?» — раздумывала я, знакомясь с Натальей и Александром Ивановыми поближе. Через несколько минут сомнения рассеялись. На вопрос, чем они приглянулись друг другу в первую встречу, ответ с обеих сторон был практически одинаковым. «Добрая, открытая, настоящая», — ответил Александр. «Искренний. Мне было так легко с ним общаться, словно мы были знакомы много лет», — сказала Наталья. Конечно же, они похожи — мелькнула мысль: у них одинаковые взгляды и ценности. Именно они способствовали созданию крепкой семьи, отметившей в сентябре 15-летие совместной жизни — хрустальную свадьбу.

Наталья и Александр оба учились в школе № 1, но в беззаботные детские годы друг друга не знали. Познакомились они, когда уже работали: Александр — водителем-экспедитором в коммерческом сервисе «Форпост», Наталья — бухгалтером в магазине «Исток». То, что хотят провести вместе всю оставшуюся жизнь, поняли достаточно быстро и, познакомившись в феврале 2005 года, в сентябре уже сыграли веселую свадьбу.

Вскоре в семье Ивановых зазвучали детские голоса — один за другим на свет появились сыновья-погодки. Сегодня они уже достаточно взрослые: Максиму — 13 лет, Владиславу — 12. Они также, как мама и папа, обучаются в первой школе, показывают хорошие результаты как в учебе, так и в других сферах деятельности.

Конечно, сейчас ребята вполне самостоятельные, но все, кто воспитывал погодок, знают, как сложно бывает с ними, когда они совсем маленькие. К счастью, Наталье повезло – она чувствовала большую поддержку не только мужа, но и бабушек, и дедушек с обеих сторон. На тот момент они еще не были на пенсии — все четверо работали в ШЗСА, но, несмотря на занятость, всегда уделяли внукам большое внимание.

Максим и Владислав растут разносторонне развитыми. Одно из их увлечений — бальные танцы, которыми они занимаются в ТСК «Экситон» ДК «Восход» под руководством заслуженного работника культуры Чувашской Республики Ирины Лиховид с совсем еще юного возраста. Как отмечает Наталья, впервые они повели старшего сына на танцы по предложению коллеги, и ему там очень понравилось. Следом к занятиям приступил и младший. На сегодняшний день у мальчишек уже богатый опыт выступлений и поездок, ну и, что очень приятно родителям, — побед в различных конкурсах-фестивалях. Одним из последних достижений было то, что Максим в паре с Евгенией Фокиной, дочерью той самой коллеги, стал лауреатом 2-й степени на III Всероссийском конкурсе-фестивале по всем танцевальным направлениям «Фестиваль талантов-2020», проходившем в Йошкар-Оле.

В прошлом году сыновья Ивановых окончили музыкальную школу по классу фортепьяно и, можно сказать, продолжили семейную династию музыкантов. Ведь их дед, Владимир Иванов, — известный в Шумерле музыкант, который в молодости в составе ВИА «Тон» играл на танцплощадках города, а папа – талантливый певец, режиссер и актер, блистающий на шумерлинской сцене сегодня.

Будучи сыном музыканта, Александр практически рос в ДК «Октябрь». Он играл на бас-гитаре в вокально-инструментальном ансамбле под руководством Сергея Курасова, был ритм-гитарой и голосом группы «Стиль». Как певец выступал на всех городских праздниках, был частым участником конкурсов. В 1996 году стал лауреатом 1-й степени на конкурсе авторских песен в Алатыре и лауреатом 2-й степени в «Шумерлинских росточках».

Свое увлечение музыкой Александр не прервал даже во время службы в армии. В 1999 году его направили во Владивосток для участия в конкурсе патриотических авторских песен, где он, заняв 1-е место, получил в подарок гитару.

Трудовой путь Александра в отрасли культуры начался в 2001 году — он устроился в РДК. Молодой человек успевал везде — был диджеем в кафе «Звезда», участником ансамбля русской песни «Шумерлиночка», где в составе коллектива удостоился множества наград. Он также не раз занимал призовые места на республиканских и российских конкурсах с авторскими композициями, покоряя жюри своей харизмой и артистизмом.

Сейчас Александр — методист по организационно-технической деятельности ИРЦК Шумерлинского района. Его любимое детище — студия «Серебряная нота», в которую он вложил все свои силы и душу. Все записи к различным мероприятиям – концертам, театрализованным представлениям — происходят в этой студии.

Как уже было отмечено, Александр занимается не только музыкой, но еще и театром, ведь по профессии он режиссер — окончил Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности «Руководитель любительского театра». Многие шумерлинцы знают его по выступлениям в составе народного театрального коллектива «Дебют», неоднократно становившегося призером республиканских конкурсов и фестивалей.

Конечно же, имея перед глазамипример отца — артиста, музыканта, — Максим и Владислав Ивановы не могли не впитать в себя атмосферу творчества, притяжение сцены, но они проявляют себя и в других направлениях. Важное место в жизни мальчишек занимает спорт – они оба занимаются футболом, зимой играют в хоккей в составе школьной команды, а Максим еще посещает секцию легкой атлетики. Любовь к спорту, видимо, тоже от папы, который в школьные годы занимался самбо, был победителем различных чемпионатов. Одновременно Александр посещал секции велоспорта и легкой атлетики. Есть у него и весомые достижения в боксе — в 1996 году он стал чемпионом Чувашии в своей весовой категории.

Александр неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарностями отдела культуры и администрации Шумерлинского района, награжден Почетной грамотой Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, в 2015 году был удостоен диплома 1-й степени Минкультуры Чувашии в номинации «Лучший исполнитель мужской роли», а в 2018 году — Почетной грамоты Госсовета Чувашской Республики.

Недаром говорят: хороший отец — для детей образец. Но при всем положительном влиянии отца важнейшая роль в воспитании детей принадлежит матери — хранительнице домашнего очага. Ведь именно она создает дома ту обстановку, в которой хочется творить и стремиться вперед.

Себя Наталья считает строгой мамой. На ее взгляд, очень важна дисциплина: сначала детям нужно выполнить все дела и лишь потом идти гулять и веселиться. Ответственный характер Натальи проявляется во всем: окончила школу с серебряной медалью, Чебоксарский строительный техникум — с отличием. Там она выучилась на бухгалтера-экономиста. За ее плечами также учеба на экономическом факультете Московского государственного социального университета по специальности «Финансы и кредит».

Вот уже 9 лет Наталья работает в администрации Шумерлинского района. Сейчас она занимает должность заведующего сектором организационно-кадровой работы. В коллективе ее ценят как трудолюбивого и отзывчивого сотрудника, способного дать грамотный совет коллегам и всем обратившимся. За добросовестное исполнение обязанностей ее неоднократно поощряли благодарностями администрации и Почетными грамотами Шумерлинского района, другими наградами. В 2018 году ей была вручена Почетная грамота Совета муниципальных образований Чувашской Республики.

Несмотря на большую занятость на работе, супруги Ивановы никогда не забывают, что главное в жизни – это семья. То, что им не удалось выполнить в будни, они с лихвой воплощают в жизнь в выходные. Вылазки на природу, совместная работа на даче – все это сплачивает семью и придает силы для новых достижений. А работа в одном поле деятельности, как отмечают супруги, позволяет лучше понимать друг друга и является большим плюсом.

Татьяна Александрова.