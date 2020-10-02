В Шумерле соцработники инициировали и провели акцию «Позвони родителям»

Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, в веке информационных технологий, часто ли мы звоним своим родным? Наверняка больше ответов на этот вопрос получим отрицательных.

Почему так происходит, ведь сегодня есть возможность делать это в любое время: по пути на работу или с работы, во время обеда или приготовления ужина? Современные средства коммуникаций дают большой выбор и большие возможности.

Ежегодно специалисты БУ «Шумерлинский КЦСОН» Минтруда Чувашии устраивают акцию «Позвони родителям». И этот год не стал исключением. 1 октября, в Международный день пожилых людей, специалисты прошли по улицам города, вручая жителям любой возрастной категории подготовленные буклеты с призывом не забывать своих близких и родных людей.

Прохожие с одобрением откликались на просьбы специалистов. Соглашались с тем, что вовсе не трудно уделить родителям пару минут в день! Набрать номер телефона, чтобы поделиться радостными новостями или рассказать о том, что беспокоит. А лучше позвонить, просто поболтать. И как можно чаще. Или даже прийти к родителям в гости и уделить родным людям как можно больше внимания, подарить заботу и тепло.

Источник: gshum.cap.ru.