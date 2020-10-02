В Чувашии стартовала декада льготной подписки

Почта России объявила о старте Всероссийской льготной «Декады подписки» на первое полугодие 2021 года. С 1 по 11 октября подписаться на более чем 1800 газет и журналов можно со скидкой до 30%.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

Жители Чувашии по выгодным ценам могут выписать республиканскую и районную периодику. Например, снижение стоимости подписки на газету «Советская Чувашия» составит более 10 процентов. Полугодовая подписка полного комплекта республиканского вестника обойдется в 763,44 рубля вместо 885,36. На «четверговый» номер в период акции можно будет подписаться за 376,8 рублей вместо 432,66.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым, а также принять участие в благотворительной акции «Дерево добра»подарить подписку детскому дому, школе–интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

По материалам АО «Почта России»

Источник: info.cap.ru.