Внимание: фотоконкурс «В центре событий! »

В рамках проекта «Районка семейная» редакция объявляет фотоконкурс «В центре событий!». Фотографии будут публиковаться в наших группах в социальных сетях «ВКонтакте» (Шумерля Новости Газета Вперёд) и Инстаграм (@redvpered).

Все мы знаем, что у активных родителей чаще всего растут активные дети. Цель нашего конкурса — привлечь внимание читателей к семьям, проявляющим активную жизненную позицию, участвующим в городских, районных и республиканских мероприятиях.

На фотографиях, отправляемых на конкурс, должна быть запечатлена семья или ее большая часть в момент участия в различных конкурсах, спортивных состязаниях, в жизни класса или, например, детского оздоровительного лагеря, во время празднования Дня города, Дня Победы и многих других праздников. Возможно, вы с семьей участвуете в шествии «Бессмертного полка» — тогда вашим фотографиям самое место в нашем конкурсе.

Конечно, в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение массовых мероприятий было ограничено, но у вас наверняка есть фотографии прошлых лет. Можете смело присылать их.

Принять участие в конкурсе могут все семьи: многодетные, семьи с одним или несколькими детьми, приемные, неполные и др. Присылайте свои фотографии с 5 по 20 октября в формате jpeg на электронную почту vpered7@mail.ru, отправляйте их в директ в социальных сетях Инстаграм, «ВКонтакте» или приносите непосредственно в редакцию по адресу: г. Шумерля, ул. Косточкина, д. 5, тел.: 2-12-20, 2-05-95.

Обязательно укажите событие, во время которого был сделан снимок, кто изображён на фотографии (например, семья Петровых) и контактный телефон.

Победителя выберет жюри конкурса (творческий коллектив редакции). Обязательно будут учтены и голоса подписчиков нашей группы (количество лайков). Семья-победительница будет награждена дипломом и подарком. Также планируем рассказать о ней подробнее на страницах газеты.

Итоги конкурса будут подведены в газете в преддверии Дня отца, который отмечается в Чувашии в последнее воскресенье октября. Будем надеяться, что шумерлинские отцы всегда находятся в центре событий и мы обязательно увидим их на присланных фотографиях.

Редакция.